Mees, kes mängib nukkudega

Alates 1976. aastast teen ma ka nukustuudiot nii linna noorte kui Viljandi kultuuriakadeemia tudengitega. Ka sealt kasvab välja näitlejaid.

Nukuteater on olnud suur, aga siiski magus väljakutse.

Algusaeg oli eriti huvitav, sest näitlejad tegid teatrit ihu ja hingega, see oli nende hobi. Nad võtsid kõik lavastused hurraaga vastu. Ei olnud seda, et keegi ei tahtnud või saanud. Ka ringreisidel sai alati käidud. Kuus korra said näitlejad end ikka töölt ära räägitud. Ringreis oli paar-kolm päeva ja päevas mängisime kaks-kolm etendust. Saalid olid puupüsti täis, kakssada inimest keskmiselt saalis. Viljandi nukuteatrit teati ja meie etendusi tuldi ikka ja jälle vaatama.

Teatrisse tulles tegin igal aastal uue lavastuse ka näärideks, sest selle järele oli nõudlus. Seda traditsiooni olen hoidnud tänaseni, nüüd siis jõuluetendustega.

Meie esinemisplats oli terve Eesti. Mängisime Viljandis nii palju, kui publikut jagus. Edasi olid väljasõidud kõikidesse vabariigi kultuurimajadesse. Tol ajal ei käidud koolides ja lasteaedades. Tuldi kultuurimajja kohale, et olla teatri miljöös. Teater oli ikka teater!

Igal aastal oli ka nukuteatrite festival, millest esimene peeti juba 1969. aastal. Seal osalesid alati kõik Eesti nukuteatrid ja lisaks külalised Leedust. Igaks festivaliks tuli teha uus lavastus. See oli endale omaette eesmärk ja samas oli alati põnev vaadata, mida teised tegid. Tol ajal olid ka žüriid, kes andsid lavastajatele tagasisidet. Et mina olin noor, sain ikka ja jälle ühe või teise asja eest kriitikat, kuid ma olen ses suhtes paksu nahaga.

Festivalidel oli tähtis ka seltsielu, see kuulus asja juurde. Ei olnud nii, et mängiti etendus ära, pakiti asjad kokku ja mindi minema.

Kuidas sündis Viljandi nukuteatrite festival «Teater kohvris»?

«Kohver» sündis täitsa spontaanselt. Iga-aastastest nukuteatrite festivalidest oli mõni aeg möödas ja tekkis tunne, et võiks hakata jälle festivali tegema. Esimene «Teater kohvris» oli 1997. Minu mõte oli, et kuna meie teater on väike, siis kohver võiks olla suurus, mis festivali etendusi iseloomustab – et need oleksid väiksemad ja mobiilsemad. «Teater kohvris» on igal aastal, tänavu 21. korda. Ma näen, et järjepidevus peab olema! Festivalil saab vaadata, mida teised teatrid on välja toonud. See on ka koht, kus lavastaja saab näidata oma võimeid.

Mina olen loonud igasuguseid lavastusi, et endale tööd huvitavamaks teha. Et ma olen väga palju käinud festivalidel ja näinud eri lahendustega etendusi, on mu pagas suur. Lisaks olen end järjest iseseisvalt täiendanud.

Erinevalt lahendatud lavastused on olnud näiteks «Tuhkatriinu», «Pöial-Liisi», «Petja ja hunt» ning «Homo homini... est», mis on tekstita, muusika ja liikumisega. Nende lavastustega oleme käinud paljudel festivalidel nii Eestis kui mujal maailmas.