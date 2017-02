Viljandi raudteejaama linnapoolses parklas kiputakse autosid perrooni otsa ja kiviaida vahelisele alale jätma hoolimata sellest, et pärast vaksali ümberehitust on seal keelatud peatuda ja parkida, nagu annavad teada liiklusmärk ja selle lisatahvel. Ruumi on vaja selleks, et linnaliinibuss mahuks peatusest väljudes ringi keerama. Pilt on tehtud eelmise kolmapäeva hommikul.

|

FOTO: Marko Saarm