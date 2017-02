Repliik. Roomas käitugem roomlaste moel, palun!

Vabariigi aastapäeval peetud kõne järel öeldi, et president Kersti Kaljulaid pöördus näoga rahva poole, ning toodi esile sõnumi selgust ja jõuliselt lihtsat traditsioonilisust. Teisalt on president suutnud seni avalikkust erutada peaasjalikult traditsioonide ümberhindamise sooviga. Ma ei tea, kas selle taga peitub pelk enesekehtestamise vajadus, tung tõestada vastuolulisel moel ametisse saanu väärtust või on see siiras uutmistahe.