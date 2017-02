Sangarite innustav eeskuju

ARMSAD VILJANDLASED, kallid külalised, minu daamid ja härrad! Võtke vastu minu kõige südamlikumad õnnesoovid Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul!

Lubage mul kõigi Viljandi linnakodanike nimel õnnitleda vabariigi presidendi poolt tänavu riikliku teenetemärgiga autasustatud viljandimaalasi Rein Grünbachi, Kaspar Taimsood ja Arne Aasa. Me oleme teie üle kogu hingest uhked.

99 AASTAT ÕIGUSLIKKU järjepidevust ja 25-aastane periood iseseisvuse taastamisest saati on Eestist küpsetanud toimiva, väärika ning rahvusvaheliselt aktsepteeritud riigi, keda sageli nii Euroopas kui ka üleilmselt eeskujuks tuuakse kui diktatuurist ja okupatsiooniahelatest vabanenud rahva demokraatia ja vabaduse ülesehitamise parimat näidet. Arvestades selliste näidete sagedust, peame eeldama, et küllap kõrvaltvaatajad oma erapooletuses meid just nimelt sellisena näevadki: vaba ühiskonna ülesehitamise võimalikkuse tegeliku eeskujuna.

Meie teame, et see ülesehitustöö ei ole lõppenud. Me teame, et see tee on olnud vaevarikas ning nõudnud ka palju ohvreid – nii sündimata jäänud laste, võõrsile rännanud inimeste kui ka otseselt raskustele allavandunute näol. /.../

Need ohvrid ei ole olnud asjatud. Me oleme saanud hakkama, oleme jäänud püsima ning oleme suutnud arendada ja kindlustada oma riiki «kõikumatus usus ja vankumatus tahtes», «kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade», nagu sedastab Eesti Vabariigi põhiseaduse pidulik sissejuhatus. See on meie kreedo, meie usk ja veendumus. /.../

TÄNANE EESTI ON meie kõigi ühine saavutus ja me hoiame teda kui kõige kallimat vara. Vabadus, võrdsus ning meie kultuurilise eripära kestlikkus olgu meie ideaalid ja vaimlised tugitalad.

Meie vaimu-, kultuuri- ja spordisangarite innustav eeskuju on see, mis igapäevaülesannete ja raskustega toimetulemiseks väge annab. Seepärast mõtisklegem koos tänasel pidupäeval nende inimeste üle, kes oma silmapaistvate tegudega kaaskodanike hinge rõõmu ja uhkusega täidavad.

Kui lubate, siis möödunud olümpia-aasta järelhoovuses pööraksin fookuse täna kehakultuurikangelaste suunas.

Tänavu oktoobris möödub 85 aastat legendaarse viljandlase Hubert Pärnakivi sünnist. 28-kordne Eesti meister, kelle nimel 11 Eesti rekordit pikamaajooksus erinevatel distantsidel, ning suurjooksu ümber Viljandi järve 11-kordne võitja on paljude inimeste jaoks visa sihikindluse ning eestlasliku eneseületuse eeskujuks. /.../

VILJANDI JA KOGU Eesti paremast väljavaatest annab kinnitust see, et legende ning võimsaid lugusid on sündimas meie kaasajalgi. Läinud aastal tõi sõudja Kaspar Taimsoo Viljandile ajaloo esimese olümpiamedali. Usun, et paljud kaaslinlased elasid Eesti paatkonna finaalsõidule kirglikult teleri ees kaasa. Tunnistan, et küllap meiegi kodus sel hetkel seinad rõõmukarjetest värisesid, kuid olen kindel, et naabrid seda pahaks ei pannud. Eestlase küll harva avalduv ühtehoidev meel on ajalooliselt olulistel hetkedel vägagi mõistev.

Vägevaid ja imetlusväärseid lugusid juhtus teisigi. Viljandi jäähall leidis endale, võib öelda, päästeingli – Timo Tintsi, kes sõprade toel asja ette võttis ning katusega jääplatsile seinad ümber ehitas. Ning nagu tema sõbrad eravestlustes tunnistavad, tegi ta ise põhiosa tööst oma kätega ära, kuna nii oli vähem sekeldamist, tüütut seletamist ja energiamahukat kollektiivset organiseerimist.