Linnagaleriis on Tauno Ostra «Sümbioos»

Näitusel on väljas abstraktsed maaljoonistused, mis viivad vaataja uitama minimalistlike kujundite skeenele. Näituse saatetekstis kirjutab Tauno Ostra, et teosed on valminud millestki, millele ta ei ole proovinud seletust leida, vaid lasknud neil endil rääkida. «Teosed sündisid visanditena ning nähtaval on baaskujundid, mis on pärit eikuskilt, tundmatutelt aladelt. Nagu visandiplokiski, on teosed üksteisega seonduvad. Nad sõltuvad teineteisest ja moodustavad terviku,» on autor kirjutanud.

Tauno Ostra (1991) on noor kunstnik, kelle looming väljendub peamiselt vabades ekspressiivsetes joonistustes. Ta on õppinud Tallinna kunstigümnaasiumis, Tallinna polütehnikumis ning lõpetas Tallinna ülikooli 2015. aastal bakalaureusediplomiga kunstiõpetuse erialal. Tauno Ostra on Eesti kunstiakadeemia esimese aasta magistrant ning see on tema viies isikunäitus Eestis. Peale selle on kunstnik osalenud mitmetel grupinäitustel, millest tähtsamateks peab Tallinna viiendat rahvusvahelist joonistustriennaali, Eesti kunstnike liidu kevadnäitust Tallinna kunstihoones ja biennaali «Baltic Drawing» Soomes.

Viljandi linnagalerii asub raamatukogu hoones kolmanda korrusel ning on esmaspäevast reedeni avatud kella 10–19 ja laupäeval kella 10–15.