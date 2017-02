Veebruari alguses tegi Tartu maakohus Viljandi kohtumajas määruse, millega asendati 22-aastasele Meelisele loata juhtimise eest mõistetud ja tasumata jäänud trahv arestiga ning see omakorda üldkasuliku tööga. Tegemist on üsna rutiinse määrusega, mille juures pakub aga huvi see, kui kalliks hindab Karistusseadustikus sätestatud arvutuskäik seaduserikkuja töötunni.