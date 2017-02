Akadeemik Tarmo Soomere: lonkavat vaimu ei tohi ühiskonnast ära tõugata!

Säärased väited levivad ühismeedias aina julgemalt, leides üha sagedamini tee ka uudistesse. Kus säärane info sünnib, kes ja miks seda levitab ning kuidas sellele kõigele reageerida? Otsime vastuseid koos Teaduste Akadeemia presidendi akadeemiku Tarmo Soomerega.

Lugupeetud president, kas te oskate lühidalt selgitada, kus sünnivad valeuudised? «Alternatiivmeediakanalite» ühine joon on see, et kogu edastatav info on vähimalgi määral isikustamata ja jälitamatu.

Sellegipoolest jääb info liikumisest enamasti mingi jälg maha, kui tegemist pole just eriti tarkade kurikaeltega. Neid jälgi mööda liikudes saame üht-teist teada. Jäljekütiamet on aga keerukas ja kahjuks peab tõdema, et edu ei ole garanteeritud. Pigem vastupidi. See, et info allikat ei suudeta tuvastada, ei garanteeri ju, et tegemist on valega. Näiteks totalitaarses süsteemis saab paljusid olulisi fakte ohutult kommunikeerida vaid anonüümselt ja jälitamatult.

Veebis ja sotsiaalmeedias leviva info mustreid ning seda, kuidas eristada tõepõhiseid uudiseid tõepõhjatuist, uurivad maailma tippteadlased. Üks keskseid küsimusi on, kuidas saaks infohulgas eristada tõest ja eksitavat informatsiooni. Selgub, et üldjuhul ei ole see võimalik. Enamgi veel: on kaalukaid tõendeid, et säärast algoritmi, mis seda suudaks, ei ole võimalik luua. Valeinfo eristamatus tõesest tundub olevat maailma toimimise põhireeglite peegeldus ühiskonnas. Nagu kuulus liblika tiivalöögi efekt, mille kohaselt võib liblika tiivalöök Brasiilias vallandada lumelaviini mujal maailmas, on valeinfo levik ja eristamatus maailma mehhanistlike komponentide lahutamatu olemus.

Ühtlasi tundub, et see on ka ühiskonna käitumise lahutamatu olemus: võib vabalt olla, et me ei saagi leida ühtki algoritmi, mis kindlalt eristaks tõde valest.

Kui palju mängib selles rolli tõik, et peale on kasvanud esimene digitaalsete põliselanike põlvkond, kes on sündinud ja suureks saanud digitaalses maailmas ning tohutu infoülekülluse tingimustes?

Teatavas mõttes oleme faktiliselt jõudnud ideaalsesse demokraatiasse: igaühe arvamus maksab, igaühe hääl loeb. See ei ole olnud kerge tee. Iidsetel aegadel oli lugemine ja kirjutamine väheste privileeg. Piltlikult öeldes: savitahvlitele kirjutamine oli kallis. Seetõttu pidi see olema kontrollitud ja kirjapandu pidi maksjale sobiv olema.

Esimene jõuline tõuge seda tüüpi ideaalse demokraatia poole liikumiseks toimus Gutenbergi trükipressi leiutamisega, mis tegi võimalikuks informatsiooni anonüümse tiražeerimise.

Seda kasutasid väga edukalt näiteks bolševikud, kes levitasid oma ideid Lenini nime all ehk märgilise tähendusega isiku kaudu, faktiliselt aga anonüümselt ning suunatuna kindlale ühiskonnakihile.

Sotsiaalmeedia on säärase infoleviku täiuseni viinud. Igaüks võib informatsiooni toota ja oma arvamust levitada. Ja see on tegelikult äärmiselt progressiivne. Esimest korda maailma ajaloos võib igaühe arvamus tõepoolest lugeda. See on tundmatu olukord ning seetõttu ei osata seda käsitleda.

Kuidas see on juhtunud?

Kusagil on olnud eliit või keegi, kes peab end selleks, keegi, kes on seni öelnud, mis on õige ja mis väärtuslik, ning ülejäänud arvamused lahterdanud ekstremistlikeks või muidu rumalateks ja ebaolulisteks. Sellise infokontrolli ideaalvarianti kirjeldab George Orwelli «1984» ning see realiseerus Nõukogude Liidus ja Ida-Saksamaal. Seniajani kestab see Põhja-Koreas. Suur osa arvamustest lihtsalt elimineeriti.