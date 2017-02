Maju tootev firma tahab looduse nautijad puulatvade kohale viia

Hiljuti vormistatud taotlusega küsib eelnimetatud firma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS), täpsemalt piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetme teisest voorust 800 000 eurot toetust. Jaatava vastuse korral peab selle eest Soomaa rahvuspargi külje alla Vanaveski külla Kõpu jõe kaldale kerkima paarkümmend 10–20 meetri kõrgust torni ning nende vahele jalutussillad ja seiklusraja elemendid. Firma ise kulutaks omast taskust ehitisele 150 000 eurot.

Laudteed pakuksid huvilistele võimalust teha jalutuskäike, mida iseloomustaks harjumuspäratult kõrge vaatenurk ümbritsevatele metsatukkadele, lagendikele ja jõele.

Sama projekti osana ehitataks kuuest majakesest koosnev puuladvahotell, toitlustus- ja koolitushoone, laoruum ning töökoda. Nii tekiks iselaadne turismiatraktsioon, mille sarnast pole mujal Eestis ega ka ümbruskondsetes riikides.

Gert Kiilaspä / Erakogu

Baltichouse Productioni juhataja Gert Kiilaspä (pildil) rääkis, et kõrglaudtee tegemise idee tekkis tal juba üpris ammu ning kolme aasta eest käis ta ise üht seda sorti rajatist Austrias lähemalt uurimas. «Inimestega suheldes veendusin, et ka meil võiks midagi sellist olla, sest austerlaste rajal ja hotellis käiakse kõikjalt Euroopast,» lausus ta. «Kellelegi ei tohiks olla üllatuseks, et avarad ja ilusad vaated lummavad inimesi. Samuti on ülalt üsna suur lootus silmata mõnd huvitavat looma või lindu.»

Ehkki omanikud oleksid erinevad, hakkaks siinne kõrglaudtee tegutsema paarisrakendina teisel pool sõiduteed asuva Reimani puhkekeskusega. Praeguseks on arenduse tarvis vormistatud detailplaneering ning rajatud tulevase parkimisplatsi aluspõhi.

Kiilaspä tunnistas, et rajatise valmistegemine sõltub suuresti sellest, millise hinnangu EAS sellele annab. «Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meede on ainus koht, kust on võimalik saada selline toetus, mis võimaldaks asja ühekorraga ära teha. Kui kogu investeering jääks meie enda kanda, kujuneks selle tasuvusaeg meeletult pikaks,» lausus ta.

Samas kinnitas ettevõtja, et ollakse valmis omaosaluseks ning atraktsiooni ideega püütakse edasi minna ka siis, kui praegu sihikule võetud allikast abi ei saada. Sel juhul võetakse arendus ette ilmselt etapiti.

ARVAMUS

Siim Avi / Marko Saarm

SIIM AVI,

Kõpu vallavanem

Laudteed on Soomaa peamiseks tunnuseks, mistõttu sobiks siia kanti kindlasti ka üks kõrglaudtee. Vaieldamatult oleks see huvitav ja Eestis ainulaadne rajatis, mis pakuks inimestele uut moodi elamust.

Kui Reimani puhkekeskuse juurde uusi atraktsioone tekib, annab see piirkonnale lisand­väärtust ning aitab senisest enam külalisi kohale meelitada. Küllap jõuaks nii mõnigi neist ka teiste Kõpu valla vaatamisväärsuste juurde, näiteks Suure-Kõpu mõisa.