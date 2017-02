Suure-Jaanis segunesid aastapäevakõned laste kilgetega

„Suure-Jaani aktuse eripära on see, et tullakse lastega ja sel ajal kui täiskasvanud kõnesid kuulavad, lähevad lapsed kõrvale väikesele mänguväljakule kiikuma ja liugu laskma,“ rääkis Suure-Jaani kirikuõpetaja Kristi Sääsk, kes ka ise aktusel sõna võttis. „Korraga on pidulikkus ja tuleviku argipäev oma kilgetega.“

Sääse sõnul läks üritus vingest tuulest hoolimata väga kenasti. „Kultuurimaja direktori sõnul söödi ära 250 tükki kringlit, inimeste arvu hindab ta umbes sama suureks.“