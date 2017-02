Noored süütasid langenud eakaaslaste haudadel küünlad

Ka Vabadussõjas oli suur roll vabatahtlikult koolipingist rindele läinud koolipoistel, kellest paljudel tuli iseseisvuse eest võideldes oma elu anda. Nii mõnelgi neist hauatahvlitest, mille ette Viljandi noored küünlad panid, näitavad sünni- ja surmadaatumid, et seal puhkajate eluiga jäi vaid 16-17 aastaseks.

«Ühtsustunne. Ja et mälestada neid, kes on selle nimel oma elu andnud, et meil oleks oma riik,» põhjendas Viljandi noortevolikogu liige ja gümnasist Silver Tõnisson, mis teda vabariigi aastapäeva hommikul langenute hauaplatsile tõi.

Tõnissoni hinnangul on noorte seas patriotism üha kasvamas, kuid igapäevarutiinis vabaduse kaitsmisele muidugi ei mõelda. «Seepärast ongi tähtpäevad vajalikud, et selle olulisust meelde tuletada,» leidis Tõnisson.