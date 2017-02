Ando Kiviberg: vaimu-, kultuuri,- ja spordisangarite innustav eeskuju on see, mis igapäevaülesannete ja raskustega toimetulemiseks väge annab

Armsad viljandlased, kallid külalised, minu daamid ja härrad!

Võtke vastu minu kõige südamlikumad õnnesoovid Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul!

Lubage mul kõigi Viljandi linnakodanike nimel õnnitleda Vabariigi Presidendi poolt tänavu riikliku teenetemärgiga autasustatud viljandimaalasi Rein Grünbachi, Kaspar Taimsood ja Arne Aasa! Me oleme teie üle kogu hingest uhked!

99 aastat õiguslikku järjepidevust ning 25-aastane periood iseseisvuse taastamisest saati on Eestist küpsetanud toimiva, väärika ning rahvusvaheliselt aktsepteeritud riigi, keda sageli Euroopas, kui ka üleilmselt eeskujuks tuuakse, kui diktatuurist ja okupatsiooniahelatest vabanenud rahva demokraatia ja vabaduse ülesehitamise parimat näidet.

Arvestades selliste näidete sagedust peame eeldama, et küllap kõrvaltvaatajad oma erapooletuses meid justnimelt sellisena näevadki: Vaba ühiskonna ülesehitamise võimalikkuse tegeliku eeskujuna.

Meie teame, et see ülesehitustöö ei ole lõppenud. Me teame, et see tee on olnud küllalt vaevarikas ning nõudnud ka palju ohvreid – nii sündimata jäänud laste, võõrsile rännanud inimeste, kui ka otseselt raskustele allavandunute näol.

Leidub küllalt neidki, kelle arvates on ohvrid olnud liiga suured.

Need ohvrid ei ole olnud asjatud -me oleme saanud hakkama, oleme jäänud püsima ning oleme suutnud arendada ja kindlustada oma riiki “Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes”, “kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus”, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade” nagu sedastab Eesti Vabariigi põhiseaduse pidulik sissejuhatus. See on meie kreedo, meie usk ja veendumus.

Teist Eestit ei ole meile antud, meil ei ole teist isamaad.

Tänane Eesti on meie kõigi ühine saavutus ja me hoiame teda, kui kõige kallimat vara. Vabadus, võrdsus, ning meie kultuurilise eripära kestlikus olgu meie ideaalid ja vaimlised tugitalad.

Meie vaimu-, kultuuri,- ja spordisangarite innustav eeskuju on see, mis igapäevaülesannete ja raskustega toimetulemiseks väge annab ning seepärast mõtisklegem koos tänasel pidupäeval nende inimeste üle, kes oma silmapaistvate tegudega kaaskodanike hinge rõõmu ja uhkusega täidavad.

Kui lubate, siis möödunud olümpiaaasta järelhoovuses pööraksin fookuse täna kehakultuurikangelaste suunas

Tänavu oktoobris möödub 85 aastat legendaarse viljandlase Hubert Pärnakivi sünnist. 28. Kordne Eesti meister, kelle nimel 11 Eesti rekordit pikamaajooksus erinevatel distantsidel ning Suurjooksu Ümber Viljandi järve 11 kordne võitja on paljude inimeste jaoks visa sihikindluse ning eestlasliku eneseületuse eeskujuks.

Paljud meist ei tea, et Hubi, nagu teda hellitavalt lähedaste seas kutsuti, võistles 1959 aastal Philadelphias NSVL – USA maavõistlusel 10 000 meetri distantsil, kus lõpetas tänu meeletule tahtejõule jooksu, vaatamata tõsisele kuumarabandusele, misläbi tõusis hiljem 1970. aastal valminud

Elem ja German Klimovi populaarse dokumentaalfilmi “Sport, Sport, Sport!” üheks säravamaks kangelaseks.

Hubert Pärnakivi saavutused ning tema väärikas ning tugev isiksus inspireerisid viljandlasi sedavõrd, et tema auks otsustati 1990 aastal püstitada Ranna puiestee äärde, Trepimäe jalamile elusuuruses pronksskupltuur.