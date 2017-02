Alar Karu pidupäevakõnes: haldusreformi tulemus Viljandimaal on hea

Sakala keskuses oli täna õhtul Viljandi maavanema, Viljandimaa omavalitsuste liidu esimehe ja Kaitseliidu Sakala maleva juhi Eesti vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik vastuvõtt. Omavalitsuste liidu esimees Alar Karu tõi oma aastapäevakõnes välja, et igal vabariigi aastapäeval lubame hoida ja kaitsta oma riiki, aga see on ka sobiv aeg vaadata tagasi eelnevale.