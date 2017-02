Viljandi maavanema kõne vabariigi aastapäeva vastuvõtul

"Ma tänan teid, Viljandimaa inimesed. Ma usun teisse ja Viljandimaa tulevikku," ütles Palm.

Kõne järel lausus maavanem, et kuigi tunnustamist väärt on kõik saalisviibijad, on tal üle anda vaid kaks tänukirja. Need said osaühingu Nordwood juht Tõnu Ehrpais ettevõtluse edendamise ja naiskodukaitsja Leili Särg põhiseadusliku korra kaitsmise eest.