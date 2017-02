Vastuolulise «alternatiivmeedia» üks häälekamaid lipukandjaid Eestis on Hando Tõnumaa, kes nimetab end sõltumatuks uurijaks ja ajakirjanikuks. Tema arsenali kuuluvad teiste hulgas teooria, et 11. septembri terroriünnakud olid lavastus, veendumus, et Maa pole mitte kerakujuline, vaid lame, ning kõikvõimalike teadusteooriate ja -saavutuste raevukas eitamine.