Kui võtta tähestikus ette täht B ning mõelda millelegi õrnale ja graatsilisele, tuleb enamikul kohe pähe ballett. Neil, kel mõtted lennukamad, ehk isegi ballett «Bambi», mille peategelane on väike õrn olevus kitsetall. Pole kahtlust, et Eesti tänavune aasta loom metskits on üks nõtke neljajalgne.