See autojuht, kes on sattunud kas või korra lähenema reguleerimata raudteeülesõidukohale rongiga ühel ajal, vaatab rööbas- ja maantee ristmikele ilmselt natuke teise pilguga kui see, kel puudub isiklik kogemus, et rampraske raudruun võibki tulla.