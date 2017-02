Ernst Jaaksoni stipendiumi laureaat on Martin Mooses

Ernst Jaaksoni stipendium on üks suurimaid üliõpilasele või teadurile antavaid erastipendiume Eestis. Mälestusstipendiumiga soovitakse toetada välismaal kraadiõppes õppimist või Tartu ülikooli doktorantide, teadurite ja õppejõudude teadustöö jätkamist.

Tänavuse 15 000 euro suuruse stipendiumi pälvib TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kergejõustiku didaktika lektor Martin Mooses, kelle peamised teadustöö suunad on rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasemel Euroopa ja Ida-Aafrika tippjooksjate üldist tervislikku seisundit ning sportlikku saavutusvõimet mõjutavad faktorid. Täiendavalt on oluline roll tema uurimistöödes olnud dopinguvastasel võitlusel läbi maailma antidopingu agentuuri WADA rahastatud projektide, mille eesmärk on efektiivsemalt tuvastada EPO kasutamist.

Stipendium võimaldab noorel teadlasel kaasfinantseerida koostöös USA, Etioopia ja Keenia teadlastega läbiviidavat uuringut, mille eesmärk on süstemaatiliselt uurida suurte koormustega treeningute mõju sportlaste üldisele tervislikule seisundile tipptasemel mees- ja naissoost Keenia ja Etioopia kesk- ja pikamaajooksjatel.

Martin Moosese soovitaja Priit Kaasiku sõnul on värske stipendiaat näidanud ennast sihikindla ja noorest east hoolimata probleemile selgelt fokusseeritud uurijana.

«Martin Moosese nüansirikas uurimistöö on üldistatuna suunatud vastupidavusalade sportlaste töövõime uurimisele ning senine kogemus ja koostöö lubavad täie kindlusega kinnitada Moosese tõsist huvi ja süvenemist püstitatud teadusproblemaatikasse. Ernst Jaaksoni stipendium on kindlasti suur au ja tunnustus laureaadile ja tema teadustegevusele, aga ka sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi teaduskollektiivile laiemalt,» rääkis Kaasik.

Martin Mooses kaitses oma doktoritöö 2014. aastal ning on samast aastast töötanud Tartu ülikoolis sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis kergejõustiku didaktika lektorina. Lisaks on ta kehalise kasvatuse ja spordi bakalaureuse ja magistriõppe programmijuht, 2016. aastast ka sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi asejuhataja ning kehalise kasvatuse ja spordididaktika osakonna juhataja. Väljaspool Tartu ülikooli kuulub Martin Mooses Eesti olümpiakomitee (EOK) treenerite kutsekomisjoni ning ühenduse Sport Kõigile juhatusse.

Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi TÜ sihtasutuse juurde 2001. aastal, kui Tartu ülikooli jõudis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni 8,6 miljoni krooni suurune pärand. See on seni üks suuremaid eraisiku poolt hariduse toetamiseks tehtud annetus Eestis, samuti on üks suuremaid ka stipendium, mida mälestusfondist välja makstakse. Tartu ülikooli sihtasutus on välja andnud 11 Ernst Jaaksoni stipendiumi ning seekordne on kaheteistkümnes.