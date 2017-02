Eilse Sakala uudis «Viljandi linnapea peab Harku vallas tulist omandivaidlust» sisaldas kahetsusväärset arvulist näpuviga. Nimelt jäi sellest mulje, justkui väidaks Ando Kiviberg, et Harku valla haldusettevõte on rikkunud tema äiale kuuluvast kinnistust 7 500 000 ruutmeetrit. Tegelikult on õige pinnamõõt 7500 ruutmeetrit. Vanemtoimetaja Rannar Raba palub vabandust.