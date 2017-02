Tütre tuba on kahetasandiline. Korstnal olevatel piltidel on ta oma Ungari perega.

Koidusalu talu elumaja Suure-Jaani lähedal Põhjaka külas ehitas praeguse perenaise Pille Udami vaarisa 1886. aastal. Nüüdseks on see läbinud põhjaliku uuenduskuuri, kuid nii, et tänapäev on oskuslikult põimitud ajalooga.