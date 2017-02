Lipuvärvides maiustuse tegemine koduriigi sünnipäevaks on võrdlemisi lihtne ettevõtmine, kui juhtute olema näiteks poolakas või lätlane. Eestlastel on asi natuke keerulisem. Hea küll, valge ei tekita raskusi, aga kuidas saada sinist ja musta, eriti kui on võetud põhimõtteks, et toiduvärve ei kasuta.