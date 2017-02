Käsipalluritel on täna võitmiskohustus

Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste vooru keskne kohtumine on täna Kehra spordihoones, kus HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustab Viimsi/Tööriistamarketit. Tabeli teise ja kolmanda meeskonna mängu saab kell 19 vaadata postimees.ee vahendusel. Põlva Serviti võõrustab samal ajal SK Tapat.

Viljandil on meistrivõistluste kolmandas ringis jäänud kohtumised Aruküla ja Tapaga, kuid on sisuliselt selge, et neljandast kohast kõrgemale nad enne tabeli kaheks löömist ei tõuse. Otsustavaks sai eelmisel nädalal Viimsilt saadud valus kaotus.

«Jäime kaitses hätta,» tunnistas Viljandi HC peatreener Marko Koks. «Resultatiivsusega polnud ma ka rahul. Meil oli võimalus mängu alguses suuremalt ette rebida, aga me ei kasutanud võimalusi ära. Loodetavasti leiame kahes järgmises mängus viskekindluse ning võtame kohustuslikud võidud,» lisas juhendaja.