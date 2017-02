Viljandi linnapea peab Harku vallas tulist omandivaidlust

Rikutud maa

Jaan Suder ehk teda esindav Ando Kiviberg oli aga üks neist omanikest, kellega sellist kokkulepet ei saavutatud. See viis vallavalitsuse poolse sunni rakendamiseni ja juhtis asja pikale kohtuteele.

Valla haldusettevõtte juht leiab, et Suder on Kivibergi kaudu nõudnud utoopiliselt suurt kompensatsiooni, mis erineb teistele maaomanikele makstust pea sada korda. Kiviberg pole sellega nõus ning heidab Härmsile ette teadlikku segaduse külvamist ja alatut mustamist. «Selle ehitisega muudeti Jaan Suderi maast kolmandik ehk 7 500 ruutmeetrit igasuguste tulevaste arenduste suhtes perspektiivituks. Seepärast oleme pidanud õiglaseks, et Strantum ostaks rikutud ala välja sama hinnaga, millega Jaan Suder selle 2008. aastal omandas.»

Ehkki «Pealtnägija» saate reklaamklipist võib välja lugeda, et Härms süüdistab Kivibergi muu hulgas korruptsioonis, kinnitas ta Sakalale, et nii see siiski pole. «Mingit korruptsioonijuhtumit pole olnud,» ütles Härms. Küll aga pidas ta kohatuks mullu 30. detsembril Kivibergilt tulnud kirjalikku kompromissettepanekut, milles soovis vaidluse lahendamisse kaasata Harku vallavalitsust ja moodustada praegu sotsiaalmaana arvel olevast Kasevälja tee 9 kinnistust kaks vähemalt 2000 ruutmeetri suurust ehitusõigusega elamumaa kinnistut. Selline lahendus poleks Härmsi hinnangul kooskõlas korrektse planeerimisprotsessiga. «On hämmastav, et inimene, kes töötab Viljandi linnapeana, üldse sellise ettepanekuga välja tuli,» lausus ta.

Olles omakorda tutvunud Härmsi vastuväidetega, rõhutas Kiviberg teema senist kajastust resümeerides, et Harku valla haldusettevõte näib praegu teadlikult teda ründavat selleks, et end puhtaks pesta. «Strantumi juhi väited on eksitavad ning lähtuvad soovist oma ettevõtte ebaseaduslikult tegevuselt tähelepanu eemale juhtida. Astusin oma lähedaste kaitseks välja ega luba nõrgemale liiga teha. Usun, et sedasi talitaks iga aus ja julge inimene,» kaitses end linnapea.

«Pealtnägija» on ETV eetris kolmapäeval kell 20.