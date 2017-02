Vaidluse rindejoone ühel pool seisab oma elukaaslase isa esindav Viljandi linnapea Ando Kiviberg (vasakul) ning teisel pool avalik-õigusliku osaühingu Strantum juhataja Meelis Härms. Tüli ajendiks on keset eraomandit rajatud väike veepuhastusjaam (tähistatud kaardil noolega).

Viljandi linnapea Ando Kiviberg on juba mitu aastat vedanud vägikaigast Harjumaal Harku valla haldusettevõttega. Nüüdseks on vastasseis kujunenud sedavõrd tuliseks, et pooled süüdistavad teineteist avalikult nii varguses kui korruptsioonis