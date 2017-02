Praktika on tõe kriteerium, nii et kui viit Mitsubishi elektriautot pidav Viljandi vald näeb vajadust sotsiaaltöötajatele üks sisepõlemismootoriga neljarattaline juurde osta, kõneleb see nii mõndagi. Veelgi selgema sõnumi annab tänases lehes Viljandi vallavanem Ene Saar, kes tõdeb aastate jooksul hangitud kogemuste põhjal, et niinimetatud särtsuautod on üpris kasutud, sest valida tuleb ebainimlike sõidutingimuste ja olematu sõiduulatuse vahel.