Sakala, 23. I (5. II) 1917

Kohalik elu. Linnawalitsus on linnas kuulutusepostidele järgmise kuulutuse üles pannud: Et leiwa müümist korraldada, on linnawalitsus sunnitud korralduse tegema leiwa wäljaandmiseks kohalikkudele elanikkudele 1. weebruarist 1917 a. selleks linnawalitsuse poolt wolitatud pagarite läbi, kes linnawalitsuse rukkijahust walmistatud leiba ainult linnawalitsuse poolt wäljaantud raamatukeste järele wälja annawad. Sellepärast palub linnawalitsus kõiki linna korteriomanikka linnawalitsusse ilmuda sellekohaseid raamatukesi saama.