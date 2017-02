Vikipeedia kutsub taas tõlketalgutele

Talgutel tõlgitakse artikleid, mis on võõrkeelsetes vikipeediates juba olemas ning sobivad kasutamiseks kesk- või kõrgkoolide õppematerjalina või on lihtsalt üldhariva sisuga.

«Eestikeelne Vikipeedia saab tänavu 15-aastaseks ning sellest on saanud meie igapäevane töö- ja abivahend, mille vajalikkuses ei kahtle enam keegi. Suurem osa maailmas leiduvast ja toimuvast talletatakse Vikipeedias aga esmalt mõnes muus kui eesti keeles. Tõlketalgud on hea viis teha need teadmised kättesaadavaks ka eesti keeles lugevatele, mõtlevatele ja rääkivatele inimestele,» ütles talgute üks korraldajatest, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keelenõustaja Jana Laurend.

Tõlketalguid korraldavad Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Tallinna Ülikooli Kirjastus ning MTÜ Wikimedia Eesti. Lisaks peaauhinnale kingitakse tublimatele talgulistele raamatupoe kinkekaarte ja teaduskirjandust Tallinna Ülikooli Kirjastuselt. Wikimedia Eesti annab lisaks traditsioonilisele uue kaastöölise auhinnale sellel aastal välja eriauhinna naistega seotud artiklite kategoorias, et julgustada naisajaloo laiemat käsitlemist Vikipeedias.

1. märtsil kell 17 on Tallinnas Euroopa Liidu majas tõlketalgutest osavõtjatele avalik õpituba.

Talgutel saavad osaleda kõik soovijad. Vajalik on registreerimine Vikipeedia kasutajaks. Tõlketöö käib 21. aprillini, auhinnad antakse kätte juunis Euroopa Liidu majas tõlketalgute pidulikul lõpetamisel. Juhised registreerumiseks ja tõlkimiseks on kirjas tõlketalgute lehel Vikipeedias.