Viljandi sotsiaaldemokraadid valivad linnapeakandidaadi

Esmaspäeval, 27. veebruaril kell 17.30 kohvikus Amalia kogunevate sotsiaaldemokraatide linnavolikogu saadikurühma juhi Juhan-Mart Salumäe sõnul on ettevalmistused valimisteks kulgenud kenasti. «Seni oleme loomulikult keskendunud eelkõige tööle volikogu komisjonides ja raekoja saalis. Samas oleme teinud ka eeltööd valimisteks ning julgen arvata, et praegu on kõik läinud tagasilöökideta,» rääkis saadikurühma juht.

Viljanid sotsiaaldemokraadid on Salumäe ütlemist mööda uurinud teemasid, mis kohalike inimestele enim korda lähevad, samuti vaaginud praeguse linnajuhtimise kitsaskohti.

«Viimased kuud on andnud meile selge signaali, et Viljandis on palju inimesi, kes jagavad meiega arusaamasid sellest, millega on vaja siin jätkata ja mida muuta. Mitu neist on avaldanud soovi käesolevatel valimistel meiega koos kandideerida. Seega tunnen end saadikurühma juhina tulevaste valimiste eel üpris optimistlikult,» kommenteeris valimisteks valmistumist Salumäe.

Ühe tähtsama punktina on sotsiaaldemokraatidel plaanis kinnitada oma linnapeakandidaat. Kandidaadi varajast valikut selgitades tõi saadikurühma juht välja, et mida varem on valijal selge nimekirja esinumber, seda lihtsam on tal jälgida selle nimekirja tegevust valimiste eel ja esitada oma ootusi kandidaadile. Salumäe sõnutsi on võimaliku kandidaadi üle arutletud juba varem ning ta usub, et järgmise nädala koosolekul suudab nimekiri leida konsensusliku esinumbri. Ta tunnistas, et seniste arutelude käigus on jutust läbi käinud mitu nime.

Omavalitsuste volikogude valimised on 15. oktoobril.