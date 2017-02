Pärast seda, kui Donald Trump Valges Majas koha sisse võttis, olid USA ja Eesti suhted mõneti raamimata. Ameerika Ühendriikide uus administratsioon ei olnud oma sõnadega määratlenud, milline liitlane Eesti Vabariik tema silmis on ning kuidas ta Eesti panust hindab. Eile avalikustati aga Trumpi allkirjaga õnnitluskiri president Kersti Kaljulaidile Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul. Nüüd võib öelda, et raam on seatud.