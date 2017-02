Riigi kruusateedel kehtestatakse massipiirang

Maanteeamet on paljudel riigiteedel piiranud raskete veokite liikumist.

Viimaste päevade temperatuuritõus on viinud riigi kruusateed kohati sellisesse seisukorda, et nende säilimiseks kehtestatakse massipiirang. Olukord on keerulisem Lääne-Eestis.