Politsei soovitab korralikke uksi ja lukke, et varastel oleks võimalikult raske varani jõuda. Sellest Mõisaküla maja uksest üritasid vargad läbi murda sügisel, aga naaber juhtus müra kuulma ning sissetungijad põgenesid.

Vähemalt neli majapidamist Karksi-Nuias ja kaks Kolga-Jaanis – selline oli varaste jõudlus eelmise nädala lõpul Viljandimaal. Teateid, et vargad on ühe ööga käinud mitmes kuuris, on aasta jooksul tulnud mitmelt poolt.