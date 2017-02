Tänavaküsitlus: Kui tihti käite Lätis poes?

Enno Tamm, autojuht

Ei käi tihti. Tuttavad mul ikka vahel käivad, mind ennast väga ei tõmba. Korra käisin Valkas, see on ka kõik. Ma ei oskagi kohe öelda, mis Lätis oleks odavam ja miks ma sinna minema peaks. Käiakse käraka ja ehitusmaterjalide järel põhiliselt nagu ma olen aru saanud. Mina olen Eestile truu.

Juta Jalakas, õpetaja

Mina käin Lätis poes aastat kaks korda. Ma elan ise Mõisakülas, nii et meil oleks väga lähedal minna. Teed on viletsad... Kahest korrast aastas piisab täiesti. Kui te küsite nüüd, et kas alkoholi pärast, siis kindlasti mitte. Kui vahel võibki jääda mulje, et kõik piiriäärsed eestlased ainult Lätis käivadki iga päev poes, siis päris nii see ei ole kindlasti. Minu meelest läivad lätlased hoopis meil! Minu meelest nad käivad praegu täpselt samuti nagu paari aastagi eest meilt Mõisakülast kana ostmas. Meil on reedeti turupäev, siis on lätlased kohal. Nemad jälle toovad meie poolele kartulit. Paanikaks põhjust ei ole, Valgas on muidugi asi veidi teine.

Janek Metsva, müügidirektor

Käin Lätis poes väga harva. Käin niisama vaatamas, mis toimub, mingit konkreetset soovi ei ole. Eks ikka ole huvitav vaadata, mis teisel pool piiri toimub. Ma just tulin poest ja nägin lätlasi meil kaupa ostmas! Piirikaubandus on muidugi teemana teravalt üleval ja eriti see, mis hakkab juhtuma pärast aktsiiside muutust. Numbritest lähtuvalt ja teiste riikide kogemusi arvestades on pilt üsna must. Hinna erinevused ja ostuvõime piirialadel soodustab kõike seda. Täna on näha, kuidas Läti pool tehakse selleks ettevalmistusi, et see kingitus vastu võtta. Ise ettevõtjana tegutsedes ei osta ma oma kaupa Lätist, ma saan väga hästi aru, kuidas se Eesti majandusele mõjub.