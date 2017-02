Viljandi firma esindab Abu Dhabis Eesti kaitsetööstust

IDEX on maailm üks suurimaid ja oluliseimaid kaitsetööstuse messe. EAS-i ning Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri korraldataval Eesti riigi ühisstendil on oma toodanguga väljas kaheksa kaitsetööstuse-ettevõtet, peale Galvi-Lina veel ka Defendec, Eli, Milrem, Milectria, Soleest, Terramil ja Toci.

Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri juht Ingvar Pärnamäe rääkis, et täna avatud avatav IDEX mess on fokusseeritud kaitsetööstuse uudsete tehnoloogiate ja lahenduste tutvustamisele ning koostöövõimaluste arendamisele. Lähis-Ida regioon on Eesti kaitsetööstuse üks prioriteetsematest sihtturgudest, mistõttu on oluline messil osaleda.

“Meie ettevõtetel on juba ette näidata olulisi tehinguid nii Lähis-Ida kui ka USA suunal. See annab lootust, et regiooni suurim kaitsetööstuse mess aitab ettevõtetel leida uusi potentsiaalseid kliente ja jõuda seeläbi uute müügitehinguteni, seda enam, et meil on nii maailmas ainulaadseid kui ka juba hinnatud tooteid,” avaldas Pärnamäe lootust.

20.-21. veebruarini osaleb IDEX 2017 messil ka Eesti kaitseminister Margus Tsahkna, et toetada Eesti kaitsetööstusettevõtteid uute kontaktide loomisel ja seniste kontaktide edasiarendamisel. Rahvusvaheline kaitsetööstuse mess IDEX 2017 toimub Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis tänasest kuni 23. veebruarini. IDEX mess toimub iga kahe aasta tagant ning on Pärsia lahe riikide, araabia maailma ning laiemalt Lähis-Ida regiooni suurim ja olulisim kaitsetööstuse mess, kus osaleb enam kui 101 000 inimest üle maailma.