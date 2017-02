Suure-Jaanis jagati preemiaid

Valla koduleht kirjutab, et Rein Vendla sõidab igal nädalal sõidab ta maha 180 kilomeetrit, et juhendada üht Suure-Jaani valla kollektiivi ja noori algajaid huvilisi. Esinemised on Rein Vendla orkestreid viinud paljudesse välisriikidesse, aga juba kümme aastat on ta olnud ühe rahvusvahelise noorteorkestri dirigent. Rahvusvaheline noorte puhkpilliorkester Wersalinka ühendab Suure-Jaani valla ja Pärnumaa noori ning kümne aasta jooksul rohkem kui tosinat noorteorkestrit Poolas, Valgevenes ja Ukrainas.

Hugo Hommik on endiselt väsimatu ja teda jätkub igale poole, kuigi tal täitus juba 75 eluaastat. Spordi juurde sattus ta pärast sõda, kui hakkas koos vendadega leitud kahurikuuli tõukama. Kaks aastat hiljem kinkis õemees talle malenupud ja Hugo hakkas malesaladusi uurima. Hugo Hommiku õlul on spordiklubi Vanad Olümpiaalad vedamine ning kergejõustiku-, võrkpalli-, Lehola-Lembitu mängude kabevõistluse ja mitmete teiste võistluste korraldamine.