Homme korraldatakse Abja-Paluojal taas sääreväristajate ja pitbike’ide mõõduvõtt. Olgugi et võistluse kannab nime „Mulgi talv“, pole ilmataat seda väga toetanud. Võistluste korraldaja Tarmo Raba kinnitas, et talvesõit on teoks saanud alati ning ka seekord ei lasta ilmal end segada.