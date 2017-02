Tarbijakaitseameti nõustamispunkt kolib Viljandis raamatukokku

Seni on Viljandi piirkonna tarbijad soovi korral saanud tarbijaõigusi puudutavates küsimustes nõu tarbijakaitseameti vastuvõttudel aadressil Vabaduse plats 6. Märtsist on nõustamispunkt linnaraamatukogus. Ameti vastuvõturuum asub teisel korrusel ühes lugemissaali klaasboksis, mis on iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kella 10–16 tarbijakaitseameti kasutuses.

Praktika näitab, et tarbijad kasutavad tarbijakaitseameti pakutavatest avalikest teenustest kõige enam digitaalseid nõustamiskanaleid. Infotelefon on tarbijatele kujunenud väga populaarseks esmase ja kiire vastuse saamise kanaliks, eelmisel aastal helistasid tarbijad sellele üle 24 000 korra. Konkreetsemate ja keerulisemate pöördumiste lahendamiseks saab pöörduda ameti poole kodulehe vormide kaudu ja e-posti teel. Kirjalikke pöördumisi tuleb ametisse aastas ligi seitse tuhat.

Tarbijad saavad esmast infot hõlpsasti tarbijakaitseameti kodulehelt www.tarbijakaitseamet.ee ja teemaveebist www.ostatargalt.ee.