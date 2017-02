Jaak Jõerüüt esitleb Viljandis elulooraamatut

Fotoderohkes raamatus on Jaak Jõerüüt lahti kirjutanud oma lapsepõlve, suguvõsa, kooli- ja hipiaastate, kirjanikuks kujunemise, poliitikuks saamise ja suursaadikuna eri maades Eesti riigi esindamise tagamaid.

«Kõik inimesed peavad päevikut, ainult et selle päeviku nimi on mälu. Mälupäevik on ammendamatu,» kinnitab Jõerüüt. «Iga isiklik elulugu kätkeb Eestis midagi üldist, on osa

eestlase elust ja loost – see õigustab ka väikeste episoodide jutustamist. Mida vähem on ühiseid mäluauke, seda enam on lootust tulevikule.»

Esitlus on kolmapäeval, 22. veebruaril kell 19 kohvikus Fellin.