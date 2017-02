Vinoteek pakub toolide eest veini

«Taaskasutuskeskustes küsitakse ühe kasutatud, kuid korraliku tooli eest 30–40 eurot, teisest küljest saame me veini otse maaletoojatelt ja oluliselt odavamalt kui poest, nii et panin lihtsalt kaks asja kokku,» selgitas Mulksu eestvedaja Villem Varik.

Mulksus olid kasutusel metalljalgadega toolid, mille kriuksumine häiris Mulksu kohal elavaid naabreid ning seega pidi midagi kiiresti ette võtma.

«Ma võtsin siis mingid kontoritoolid, aga need on väga koledad,» möönis Varik. «Me ootame nüüd tavalisi puidust toole, vineerist võtame ka vastu. Kokku on meil neid vaja umbes 18.»