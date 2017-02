Ugala uuslavastuses saavad sõna emad

Liis Aedmaa kinnitusel pole lavastuse «Emadepäev» eesmärk kedagi ärritada. / Elmo Riig Lavastuses kohtutakse emade ja lastega, põrkutakse ootuste ja hinnangutega, vaadatakse tõtt õnne- ja süütundega ning selle kõige juures püütakse hoida tempot, et jõuda etendusega lõpuni enne, kui heliseb telefon ja kostab küsimus: «Emme, millal sa koju tuled?»

Lavastaja ja autor Liis Aedmaa tunnistab, et emaks olemise temaatika on nii lai, et seda kahe tunniga ei hõlma. «Oleme teinud subjektiivse valiku. Meie oleme võtnud pigem need teemad, mis iga päev rohkem ette satuvad või mida meedia üles toob,» selgitas ta.

Näiteks avastas lavastustrupp proovide ajal, kuidas kriminaalkroonika töötab: kui kurjategija või liiklusõnnetuse põhjustaja on mees, siis ei öelda kunagi, et nelja lapse isa sõitis autoga kraavi. «Kui aga nelja lapse ema murrab sisse kõrvalkorterisse, tuuakse see alati pealkirjas välja. Peetakse väga tähtsaks rõhutada, et see inimene, kes on teinud elus vale sammu, on ema,» imestas Aedmaa.

Laval on neli Ugala naisnäitlejat, kes on ka ise emad: Terje Pennie, Kadri Lepp, Triinu Meriste ja Jaana Kena. Lavastuse kunstnik on Annika Lindemann, muusikalise kujunduse tegi Peeter Konovalov, valguskujunduse Villu Konrad, videolahendused Katre Sulane ja koreograafia Liisa London.

«Emadepäev» on viimane lavastus, mis esietendub auhinnatud Ugala black box`is. 22. veebruaril, kui on lõppenud viimane etendus, suleb see teatrisaal uksed ja Ugala teater kolib tagasi renoveeritud teatrimajja, mis ootab publikut 18. märtsist.