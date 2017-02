Riik ootab regionaalarengu auhinna kandidaate

«Selleks, et Eesti püsiks konkurentsivõimeline ning inimestel oleks hea elada ka väljaspool Tallinna, peame olema tugevad ja tublid igas piirkonnas. Seetõttu soovime tunnustada neid ettevõtmisi, mis on piirkondades eriti hästi silma jäänud, ning tutvustada neid eeskujuna ka avalikkusele,» ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. «Eestis on palju inimesi ja organisatsioone, kes oma piirkonna eripärale tuginedes panustavad kohaliku elu arengusse ning seetõttu ootan konkursile rohkelt kandidaate, kellest parimad saavad tunnustatud.»

Sobiv kandidaat on 2016. aastal ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo. Konkursile saavad kandidaate esitada kõik organisatsioonid ja inimesed: riigiasutused, omavalitsusasutused ning ka teised organisatsioonid ja üksikisikud. Kandidaadiks saab samuti esitada riigi- ja omavalitsusasutusi, aga ka füüsilisi ja juriidilisi isikud.

Auhind võidakse anda:

väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus (on loodud töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid või teenuseid);

väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele;

väljapaistva tegevuse eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 3. märts ning need tuleb esitada aadressil press@fin.ee.