Suurem wargus on Hoffi linaaidas ilmsiks tulnud. Sealt on keegi tööline pikema aja jooksul wäiksemate osade wiisi linu wälja wiinud. Kuid wiimasel korral, minewa pühapäewa öösel, ei ole mees wäljawõetud linade ärawiimiseks enam hobust saanud, linad jäänud wälja ja asi tulnud ilmsiks. Waras on kinni wõetud. Arwatakse, et tal ka osalisi on. Warastatud lina määra hinnatakse 9000 rubla peale.