Ekspordiluba ei vii Ekseko sigu Venemaale

Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev asutus Rosselhoznadzor, mis keelas sel kuul Eesti toiduainetööstuse ettevõtetel riiki oma toodangut müüa, taastas kolmapäeval 27 siinse toiduainetootja ekspordiloa. Ootamatult taas Venemaa-kõlblikuks osutunud firmade seas on kaks suurettevõtet, millel on otsene side Viljandimaaga: piimatoodete valmistaja Tere, kel on Viljandis tehas, ja linna külje all asuva seafarmi Ekseko omanikfirma HKScan Estonia.