Naiskond teenis esiliigas raske võidu

Viljandi spordikooli õpilastest koosnev VilVoli naiskond võitis Neemeco / Gerardo`s Toysi vastu esimese geimi 25:21. Teise geimi ta aga kaotas 12:25 ja kolmanda 18:25. Seejärel näitas VilVol taas kindlamat mängu ning võitis neljanda geimi 25:13 ja viienda 15:10.

Peetri Võrkpalliklubi mängis koduväljakul Sparta üle 3:1 ja tõusis liigas esikohale Mectus Tartu / TKSK ette.

Pärast 11 vooru on turniiritabeli tipus äärmiselt põnev. Esikohta hoidval Peetri ja teisel kohal paikneval Tartu võistkonnal on kirjas kaheksa võitu ja 25 punkti. Sparta ja Saaremaa/Kuressaare järgnevad samuti kaheksa võiduga, kuid Spartal on koos 24 ja Saaremaa/Kuressaarel 21 punkti.

Viljandi esiliiga naiskond hoiab 14 punktiga kuuendat kohta. Oma järgmise kohtumise peab ta 26. veebruaril Kesklinna kooli saalis Saaremaa naiskonnaga.