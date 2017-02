Neli Sakala ajakirjanikku kandideerivad preemiale

Margus Haav / Elmo Riig / Sakala

MARGUS HAAV,

parima arvamusloo nominent

Eks nende arvamuslugudega ole sedasi, et mingid asjad hakkavad kuidagi kogunema ja mingi hetk lihtsalt ei mahu enam sinu sisse ära. Arvamuse taga on ikka ja alati emotsioon. Lihtsalt ennast verbaalselt leheveergudel välja elada ei ole samas mõtet, eks ma kirjutasin seda lugu omajagu. Konkreetseks päästikuks oli täiesti sürreaalne pilt, mis avanes ühe maapoe ees enne jõule, kui poemaja oli mattunud kirevate taarakottide alla. Väga kahju, et fotoaparaati ei olnud käepärast, aga ma jäädvustasin selle kaadri vaimusilmas, jõudsin koju ja hakkasingi põhimõtteliselt kohe kirjutama.

Tagasiside on ikka tähtis ja eriti hindan seda, mis tuleb lugejatelt. Pärast seda lugu oli tagasisidet omajagu. On muidugi väga hea meel, et teema läheb korda. Eriti on meeles juhtum, kui üks tore proua küsis ühe mõtte kohta isiklikult üle, kas ta sai õigesti aru. Ma ütlesin, et jah, sai ikka. Minut hiljem laikis ta seda lugu sotsiaalmeedias.

Karl-Eduard Salumäe

Karl-Eduard Salumäe,

parima uudise nominent

Mulle on öeldud, et varem pole vaimuhaigete inimeste ravi problemaatikat Eesti ajakirjanduses nõnda käsitletud. Minu käest on ka küsitud, mis on pärast artiklite ilmumist muutunud. Aga mõnikord ei olegi lihtsaid lahendusi ja ilmselged kitsaskohad võivad eksisteerida väga headel põhjustel. Või vähemalt nii ma pärast asjaosaliste murede ja argumentide ärakuulamist arvan. Ma saan aru, millest räägib Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku ülemarst Andrus Tikerpe või mille eest seisab Eesti patsientide esindusühingu juhataja Pille Ilves, aga ma mõistan suurepäraselt ka neid vaimuhaiguse käes vaevlevate inimeste lähedasi, kes on süsteemis sügavalt pettunud.

Kogu teema jõudis minuni tänu kolleeg Ketlin Beljaevile. Ketlinil ei olnud võimalik sellest kinni hakata. Võib öelda, et ma juhtusin olema õigel hetkel läheduses. See, et teema leiab Viljandi südalinnas toimunud markantse vahejuhtumi najal suurt kõlapinda, oli algusest peale selge.

Meelde on jäänud Andrus Tikerpe silmatorkavalt tasakaalukas olek, kui ma teda Jämejala psühhiaatriakliinikus konfliktsel teemal intervjueerimas käisin. Oli näha, et see inimene on emotsioonide juhtimise vallas väga karastunud.

Rannar Raba

RANNAR RABA,

parima uudise nominent

Viljandis on 20 aastat visalt elanud legend, et kõiki siinseid tähtsamaid otsuseid suunab ärimehest poliitik Tauno Tuula, Viljandi kunn.

Tegelikult pole see kunagi tõele vastanud. Või kui on, siis vähesel määral ja eeskätt selle tõttu, et Tuula on loomult käre inimene. Lisaks on tal olnud kinnisvara arendamisel hea nina ning see on külvanud linnarahvas kahtlusi isegi siis, kui faktiliselt pole midagi ebaseaduslikku sündinud. Inimesed ikka küsivad ja räägivad.

Nii läks idanema ka mullu jaanuaris sündinud uudis. Olin kirjutanud Näituse tänava elamuarendusest mitu lugu, kus seisid vastamisi pahased naabrid ja ehitusmahtu kasvatada sooviv arendaja.

Kohapeal jäi mulle kõrva ühe elaniku väide, et asja tagant paistavad Tuula kõrvad. Ehkki öeldu oli umbmäärane, viis see lähemal uurimisel veendumuseni, et nii oligi.

Tuulal oligi selle arendusega isiklik side, kuid ta ei suvatsenud seda ühelgi arutelul märkida ning mõjutas seetõttu raekojas seadust eirates planeerimisprotsessi. Lühidalt: ta pettis kolleege, parteikaaslasi ja viljandlasi. See ei saanud jääda reaktsioonita.

Minuga keeldub Tuula pärast uudise ilmumist suhtlemast. Isiklikult on mul sellest üsna ükskõik, aga ajakirjanikuna tunnen kurbust. Ta on ju linna arengusse oluliselt panustanud. Seda rumalam tema käitumine tagantjärele tundub.