Asjatundjate töö tulemus on alati parem

VÄHEMALT ÜHE otsuse eest valimistevahelisel perioodil tuleb Viljandi linnajuhte kiita: linnahoolduse moodustamine linna korrashoiuks on olnud hea mõte. Viimaste aegade hea uudis on ka see, et moodustamisel on allüksus, mille väljaõppinud spetsialistid hakkavad kandma hoolt linnale kuuluva nii-öelda suletud pinna eest, mida on kokku 60 345 ruutmeetrit.

Nagu me teame, on linna kinnisvara kasutusfunktsioonideks mitmesugused omavalitsuse korralduse seadusest tulenevad ülesanded. Linnale kuuluvate kinnistute kogupind on aukartustäratav: 507 778 ruutmeetrit.

Väljastpoolt palgatud spetsialisti põhjalikust analüüsist selgub, et linnavõimu ülevaade oma kinnisvarast on olnud tagasihoidlikult väljendudes lünklik. Tuleb välja, et linnal pole oma kinnisvara arendamiseks pikaajalist plaani. Puuduvad finantsiline ja sageli ka tehniline kompetents ning, mis eriti oluline, energeetiline oskusteave. Puudub keskne sisseostetavate teenuste ja kaupade ostustrateegia. Selle tagajärjeks on killustatud, vähese konkurentsiga hanked, mille kvaliteet ja kuluefektiivsus on küsitavad.

Avariide ennetusega ei ole võimalik tegelda, sest ressursse ei jätku. Sageli on tehnosüsteemide hooldus puudulik ning see toob kaasa suuri rikkeid. Paljud lepingud on vanad, mõnda pole üldse.

Täiesti korras on elektrikäidu lepingud. Ei ole lihtne ära arvata, kumma poole initsiatiivil kord majas on. Vastasel juhul lülitataks elekter välja. Ülejäänud asjadega on enamasti suur segadus. Kõige absurdsemaks tuleks ehk pidada halduspersonali ruutmeetri kulu erinevusi, mille suurim erinevus on 12,8-kordne.

ERINEVALT RIIGIST on omavalitsus konkreetne majandusüksus, mis vajab kompetentset juhti. Irvhambad on ekspeaminister Tiit Vähi kallal hambaid teritanud, et ta olevat tahtnud juhtida riiki nagu autobaasi. Ehk ongi see nii, et riiki ei tohi juhtida nagu ettevõtet?

Omavalitsuse igapäevaelus võib ettevõtte juhtimise sarnane tegevus üsna edukas olla. Tõsi on see, et erinevalt ettevõttest ei ole omavalitsuse eesmärk teenida kasumit, kuid samal ajal on omavalitsuse majandustegevuses ettevõtte toimimisega palju ühiseid jooni.

Nagu eespool sai öeldud, on omavalitsuse korraldada suure hulga kinnisvara efektiivne kasutamine, korrashoid ja finantseerimine. Sarnaselt ettevõttega peab kontrolli all olema kogu omavalitsuse finantsjuhtimine. Omavalitsuse ülesannete hulka kuulub suure hulga juriidiliste protseduuride, sealhulgas lepingulise baasi jälgimine. Lühidalt: sarnasusi on tunduvalt rohkem kui erinevusi.

Meedia survel sunnitakse parteisid valimiskampaania käigus võimalikult aegsasti linnapeakandidaati üles seadma. Erakonna huvi on mõistagi see, et väljakuulutatu korjaks võimalikult palju hääli. Seetõttu oleme näinud juhtumeid, et hea häältesaak ongi osutunud väljavalitu valitsemisaja kõige silmapaistvamaks tulemuseks.

Hiljaaegu võisime uudistest kuulda, kuidas ajakirjanikud peaminister Jüri Rataselt Tallinna tulevase linnapeakandidaadi kohta aru pärisid. Mängu ei juhi mitte otsustajad, vaid meedia.

OLEKS EHK HEA võrrelda kaht suurt majandusüksust Tallinna sadamat ja Tallinna linna. Mõlemas on raha liikumise kontrolli juures oluline sõna rahval. Esimeses riiki valitsema kutsutud inimeste, teises omavalitsusüksust valitsema kutsutud saadikute kaudu. Huvitaval kombel on mõlemal minevikust veel ühiseid jooni: mõlema organisatsiooni parteilise karastusega eksjuhid ootavad korruptsioonisüüdistustega kohut.