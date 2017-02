Lapse kaotanud peresid oodatakse Tallinna mälestusteenistusele

Lapse kaotanud vanemad ja pered on oodatud pühakotta, et leida ühiselt tuge sõnast ja muusikast ning süüdata küünlad nende mälestuseks, keda meie seas enam pole. Mälestusteenistusele on oodatud kõik, sõltumata kaotatud lapse vanusest või lahkumise põhjusest.

Teenistust juhatab Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel, kõlavad muusika ja laulud Estonia seltsi segakoori, keelpillitrio Fresh ja Tallinna Linnateatri näitleja Kristjan Üksküla esituses. Ühtlasi süüdatakse küünlad lahkunud laste mälestuseks.

Soovi korral on vanematel võimalik paluda oma last nimeliselt meenutada. Selleks tuleks varem kirjutada e-posti aadressil info@hingesillad.ee.

Mälestusteenistus «Hingesillad» oli esimest korda eelmise aasta veebruaris ning see oli seotud rahvusvahelise vähihaigete laste päevaga. Sellest aastast on ettevõtmine pühendatud kõikidele meie hulgast lahkunud lastele ning sellega soovitakse leevendada oma leinas sageli väga üksi olevate lähedaste valu.