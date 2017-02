Ärma talu juhtum ja rändrahn andsid maksumaksja vaenlase tiitli

"2016. aastast jääb paljudele maksumaksjatele meelde kaks pehmelt öeldes arusaamatut sündmust: otsus mitte nõuda tagasi Ärma talule makstud toetust, ja umbes 200 000 eurot maksnud disainiprojekt, mis üldsus tunneb peamiselt märksõnadega „oksendav kilpkonn“ või „nohus lammas“,” kirjutas maksumaksjate liit oma pressiteates. „Need kaks juhtumit on näited sellest, kuidas tehakse rumalaid otsuseid, kui raha antakse lihtsalt niisama jagada."

Maksumaksjate liit leidis, et hoolimata kõigest muust, mida EAS on teinud ja kavatseb teha, on need kaks juhtumit kahjustanud ja isegi naeruvääristanud mitte ainult EAS-i, vaid kogu Eesti riigi mainet.

Aasta tagasi valis maksumaksjate liit oma vaenlaseks Viljandimaa mehe Priit Toobali, kes 2015. aastal sümboliseeris koos oma parteikaaslase Mihhail Stalnuhhiniga riigikogu kuluhüvitiste kuritarvitusi. Toobal tõusis tähelepanu keskmesse oma ebanormaalselt suurte tankimistega.