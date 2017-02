Müügimehe külaskäik ehk kuidas mind puhta õhu teemal hariti

Päris surmav ei ole

Mõne minuti pärast vaatab ta mõõdikut. «Numbrid on üsnagi kõrged. Kui nad jäävad enam-vähem pidama, siis saab öelda. Praegu kogu aeg järjest kerib kõrgemaks.»

Läheb veel natuke aega. Siis uurib külaline: «Ise alles tulite koju? Toas midagi tehtud ei ole?»

Ütlen, et just tulin, aga on nädala lõpp ja koristus on tõesti veel tegemata.

Lõpuks saab mõõtmine valmis.

«Hea oleks, kui mikroosakesi oleks alla 100, aga teil on 1682. See ei ole veel surmav annus, aga tervisele mõjub niimoodi, et… See on ikka 1,6 miljonit osakest ühes liitris õhus.»

Järgneb küsimus: «Kui palju õhku te korraga sisse hingate?»

Sellele ma hoobilt vastata ei oska.

«Kaks-kolm liitrit. See on 4,8 miljonit mikroosakest, mille sees on bakterid, tolmulestad, heitgaasid. Kui kasutate kodukeemiat, on kõik see ka siin sees.»

Rabavast uudisest veidi toibunud, pärin, kuidas ikka saab üks aparaat mõõta korraga tolmulesti ja heitgaase.

«Aparaat mõõdab kahes suurusjärgus: alla 0,001 mikroni ja üle. Kui neid sisse hingame, siis varem või hiljem avaldavad need tervisele mõju.»

Iga päevaga hullemaks

Nüüd tuleb visiidi teine etapp. «Et ka mingit muutust näha, on mul see teine abiline, millega ma puhastan toaõhu ära,» ütleb külaline.

«Mul on korralik tolmuimeja, pesen põrandaid ja pühin tolmu,» püüan oma majapidamist kaitsta.

«Selle juurde oleks me jõudnud vestluse käigus, kui tihti te koristate, kui kaua see aega võtab, mis asjad rohkem aega võtavad. Oleks vaadanud ka tolmuimeja sisse, ehk on soovitusi anda. Paljudele on üllatus, et seal on veel filtreid sees. Näiteks täna käisin ühe inimese juures, kel oli juba kümme aastat tolmuimeja filter vahetamata.»

Sellekohaseid näiteid on veelgi.

Mees jätab kuidagi sümpaatse mulje, ta ei ole libekeelselt pealetükkiv. Löön stsenaariumi sassi ja pärin, kas ta ka kodukülastuste eest tasu saab või ainult siis, kui midagi maha müüb.

«Jah, see on inimeste arvamus, et tuleb midagi pähe määrida,» kummutab ta minu kahtlused.

«Kas te ei tahagi siis müüa?» imestan.

«Müük on boonuseks. Kui inimene soovib seda osta, siis mina annan võimaluse seda minu firma kaudu teha,» vastab ta kavalalt.

Uurin, kuidas müük edeneb, ja kuulen, et ikka õnnestub müüa.

«Inimestel on õhupuhasteid vaja, sest, oleme ausad, ega õhk puhtamaks ei lähe. On nii? Iga päev tuleb uusi autosid juurde, uusi kemikaale, asi läheb hullemaks. Ainuke koht, kus me olukorda reaalselt muuta saame, on oma kodu. Nüüd küsingi: kas te soovite, et paneme selle puhasti siia tööle?»

Puhasti peab töötama vähemalt pool tundi.

Pärin, kas meie vaatame sel ajal telerit.

«Ei, ajame juttu,» kõlab vastus.