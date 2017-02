Suusasari saab kolmapäeval jätku

Jaanuaris alanud sarja on korraldajad kavandanud neljaetapilisena, kuid olematute lumeolude tõttu otsustati veebruari algusesse plaanitud osavõistlus parema suusatalve ootuses edasi lükata.

Nüüd on klubilised langetanud otsuse, et sarja teine etapp tuleb samuti Holstre-Polli suusastaadioni ligemale 900-meetrisel ringil, millele lisandub Kasemäe tõus. «Kavas on vabatehnikaga sõit ja selle, mitu ringi osalejad läbivad, otsustame võistluse alguses. Praegu on tervisekeskuse suusastaadionil väga head rajad,» kõneles Sakala suusaklubi liige Silver Koovit.

Kolmandat korda Sakala suusaklubi eestvõttel teoks saavas sarjas peetakse arvestust nii meestele kui naistele neljas vanuserühmas: 2005. aastal ja hiljem ning 2001. aastal ja hiljem sündinud noored, täiskasvanud ning 1976. aastal ja varem sündinud veteranid.

Startida saab vabalt valitud ajavahemikus kella 18–19.

Sealsamas Holstre-Pollis 18. jaanuaril peetud sarja avavõistlusel oli kavas klassikalises tehnikas sõidetud sprindivõistlus ja kaasa tegi 44 suusatajat.

Koovit lisas, et praegu pole teada, kas saab korraldada kõik neli kavandatud etappi või on korraldajad sunnitud sarja tegema muudatusi.