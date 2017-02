Riik kavandab viieprontsendilist pensionitõusu

Riikliku pensioni indeksi väärtuseks on kavas kinnitada 1,051. Pensioni baasosa on tänavu indekseerimise tulemusena 161,9038 eurot (2016. aastal oli see 153,3035 eurot) ja aastahinne 5,767 eurot (mullu 5,514 eurot). Riiklike pensionide maksumus on 2017. aastal ligi 65,5 miljonit eurot. Riiklikke pensione indekseeritakse 417 516 pensionäril.

Eesti riik teeb igal kevadel pensionide ümberarvutamise, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutumisega. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension, mille kasv sõltub pensionäri staažist ja alates 1999. aastast kogutud kindlustusosast.

Vanaduspension koosneb praegu baasosast, staažiosast ning 1999. aastast pensionile jäänutel lisaks kindlustusosast.

Valitsus kinnitab indeksi väärtuse 20. märtsiks.