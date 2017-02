Alanud nädalal on oodata heitlikku ilma

Kolmapäeval liigub Eesti kohale kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta. Tuul vaibub ja pöördub päeval lõunakaarde. Õhumass asendub veidi jahedamaga ja temperatuur on öösel –1 kuni –6 kraadi ja hommikuks tõuseb, päeval on –1 kuni +3 kraadi.

Neljapäeval kõrgrõhuhari eemaldub, sest üle Skandinaavia põhjatipu liigub madalrõhkkond ja laieneb servaga Läänemereni. Öösel võib üksikutes kohtades veidi lund sadada, suurem osa päevast on sajuta, kuid õhtu poole suureneb vihma võimalus Loode-Eestis. Edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni –5, päeval +1 kuni +3 kraadi, Eesti idaservas võib jääda 0 kraadi ümbrusse.

Reedel püsib Skandinaavia põhjaaladel madalrõhkkond ja selle lõunaserv katab Läänemere ümbruse. Puhub tugev edelatuul, õhtupoole pöördub tuul läände ja loodesse. Sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on öösel –3 kuni +2, päeval 0 kuni +3 kraadi.

Laupäeval liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta. Läänekaare tuul võib vaid üürikeseks nõrgeneda, õhtul aga taas tugevneb. Õhutemperatuur on öösel –4 kuni +1, päeval 0 kuni +4 kraadi.

Pühapäeval jõuab Skandinaaviasse uus aktiivne madalrõhkkond ning toob Läänemere äärde lörtsi ja vihma. Puhub väga tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel –1 kuni +2, päeval +1 kuni +4 kraadi.

Esmaspäeval kannab kiire edelavool üle Eesti lauge kõrgrõhuharja ja päeval läheneb Skandinaaviast juba uus madalrõhkkond. Saju võimalus on väiksem vaid päeval, sest nii öösel kui õhtul on lörtsi ja vihma tõenäosus suur. Edelatuul on öösel tugev, päeval nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel –1 kuni +3, päeval 0 kuni +3 kraadi.